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Голкипер Игнат Тереховский вернулся в "Акрон" из "Краснодара"

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18-летний воспитанник "Акрон-Академии Коноплева" последние годы развивался в клубной системе "Краснодара".

Игнат Тереховский является уроженцем Тольятти, где занимался футболом до своего 14-летия. Затем вратарь отправился в Академию ФК "Краснодар": за четыре года в стане черно-зеленых Тереховский успел сыграть в ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, а также провел сезон в МФЛ, став не только бронзовым призером, но и автором лучшего гола турнира по версии подписчиков лиги. Текущие зимние сборы голкипер проводил с основной командой "горожан".

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Новости

Назад. 11 февраля 2025
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Голкипер Игнат Тереховский вернулся в "Акрон" из "Краснодара"
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