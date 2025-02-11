Регенеративное сельское хозяйство — РСХБ определил тренд в аграрном секторе на ближайшие годы

11.02.2025 12:16 Читали 10

Российский рынок регенеративного сельского хозяйства, как и рынок органической продукции, на данный момент составляет 0,2% от мирового. При этом наблюдается рост количества российских производителей, сертифицирующих свою продукцию как органическую, и повышается интерес потребителей к экологичным продуктам питания. Об этом говорит исследование о мерах поддержки технологий регенеративного и экологичного хозяйства, а также главных тенденциях и прогнозах отрасли, подготовленное экспертами Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

"Зеленое одеяло" на полях и использование Big Data

Регенеративное сельское хозяйство — это система, ориентированная на производство экологичной продукции, а также на сохранение и восстановление почв, улучшение биоразнообразия и создание более устойчивых экосистем. В числе перспективных практик в исследовании РСХБ представлены использование биологических средств защиты растений и покровных культур, которые выступают в роли "зеленого одеяла" для улучшения почв, технологии минимальной обработки земель и другие современные разработки, в том числе с применением искусственного интеллекта и Big Data.

"В 2023 году глобальный рынок технологий экологичного сельского хозяйства оценивался в 10 млрд долларов. Ожидается, что к 2031 году он достигнет 32 млрд долларов. Рассматривая перспективы развития регенеративного сельского хозяйства в России, мы видим огромный потенциал. Драйверами рынка выступают рост осведомленности о глобальных экологических вызовах, интерес к экологически чистой продукции и локальным фермерствам, активное участие государств и крупных корпораций в развитии отрасли", — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Венчурные инвестиции — один из главных драйверов регенеративного земледелия

В рамках своего исследования было проанализировано более 4-х тысяч сделок в сельском хозяйстве за период с начала 2021 года по конец первого полугодия 2024 года. В финальную выборку попало 852 венчурные сделки, которые наиболее четко отражали внедрение "устойчивых" практик в аграрной сфере и бережного отношения к природным ресурсам. Общий объем инвестиций в регенеративное сельское хозяйство за анализируемый период на мировом рынке составил более 3,39 млрд долларов.

Из исследования РСХБ следует, что в 2024 году общий объем инвестиций в российский агрофудтех составил 8.3 млн долларов. Отечественные инвесторы в 8 из 9 случаях вкладывают средства в технологии, связанные с пищевой промышленностью. Оставшаяся часть приходится на агротехнологии. По мнению экспертов, венчурные инвестиции на российском рынке регенеративного земледелия имеют большой потенциал и могут стать одним из главных финансовых инструментов развития отрасли регенеративного сельского хозяйства.

Более подробно с исследованием можно ознакомиться исследованием возможно на сайте РСХБ.Цифра.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.