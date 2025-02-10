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ВСК: средняя выплата в связи с гибелью урожая составляет более 2 млн рублей

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По итогам 2024 года российские аграрии, преимущественно из растениеводческого сегмента, стали вдвое чаще обращаться за страховым возмещением — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Основная причина — природные катаклизмы. Общая площадь застрахованных угодий, на которых произошло повреждение или гибель посевов в течение года, по оценкам компании, составила более 238 тыс. га, что примерно сопоставимо с площадью Москвы. Больше всего в результате погодных аномалий пострадали предприниматели из Забайкальского края, Омской, Томской и Новосибирской областей.

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 2024 года спрос на агрострахование в России увеличился на 28-30%. Самый динамичный рост продемонстрировал сегмент страхования урожая с господдержкой — рост сборов в нем составил 35%, а общая площадь застрахованных посевов превысила 1,1 млн га, из них по мультирисковой программе с господдержкой застраховано 356,5 тыс. га посевов, по ЧС программе с господдержкой — 777,7 тыс. га посевов.

В целом, около 85% договоров страхования приходится на защиту урожая полевых культур, еще 15% — на многолетние насаждения (посадки многолетних сельскохозяйственных культур — плодовых деревьев, кустарников и пр.).

В число регионов-лидеров по объему сборов в агростраховании вошли: Татарстан, Волгоградская область, Новосибирская область, Краснодарский и Забайкальский край, Тамбовская, Орловская и Белгородская области.

Востребованность данного вида страхования во многом объясняется природными факторами — прошлый год стал рекордным по количеству заявленных убытков среди аграриев. По оценкам ВСК, число обращений по сравнению с 2023 годом выросло вдвое на фоне заморозков, засухи и переувлажнения почвы в отдельных регионах страны. Общая площадь повреждения или гибели посевов среди клиентов компании в 2024 году составила 238 745 га.

Почти треть страховых случаев была зафиксирована на территории Забайкальского края -там пострадали посевы на площади 69 999 га из-за летней засухи. Позднее из-за переувлажнения почвы пострадали аграрии Омской, Томской и Новосибирской областей, площадь повреждения посевов в этих регионах составила 87 790 га.

В целом в ВСК поступали обращения в связи с гибелью урожая из 15 регионов страны, общая площадь повреждения яровой пшеницы за год составила 86 909 га, пшеницы озимой — 44 215 га, овса — 33 432 га, рапса — 25 793 га.

Прошедший год характеризовался большим количеством некрупных выплат. Средняя выплата превысила 2 млн руб. При этом максимальный размер убытка в связи с гибелью урожая в 2024 году составляет 11 млн рублей.

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Назад. 10 февраля 2025
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