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Лови момент: "Ростелеком" вручит призы победителям в онлайн-играх

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"Ростелеком" запустил игровой центр совместно с разработчиком Hezzl для существующих и потенциальных абонентов. Пользователи могут выбирать игры на сайте "Ростелекома" или в мобильном приложении "Мой Ростелеком", а за прохождение игровых заданий получать призы — умные колонки, подарочные сертификаты, скидки и бонусы от онлайн-кинотеатра Wink, Wildberries, "МВидео", "Лемана ПРО", "Золотое Яблоко", "Комус", "Озон", "Магнит", "Соколов", "ВК Музыка", "Литрес", "СберЗдоровье", Т2 и "Ростелекома".

В настоящий момент доступны три игры: открытые для всех "Одиссея. Три в ряд" и "Битва Героев", а также "Бонус Парк" для участников программы лояльности "Бонус". В рамках игр пользователи могут выполнять простые задания от "Ростелекома" — например, скачать мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете и программе лояльности "Бонус", чтобы ускорить получение призов.

Чтобы принять участие и выиграть приз, нужно перейти в раздел "Игры" на сайте "Ростелекома" или в раздел "Бонус" в мобильном приложении "Мой Ростелеком", а затем выбрать игру.

В программе лояльности "Бонус" каждому участнику присваивается определенный статус в зависимости от количества подключенных услуг. Бонусы можно накапливать за оплату сервисов оператора и партнеров программы, а затем обменивать их на специальные предложения. За регистрацию в программе абоненты сразу получают 200 бонусов. Их количество можно накапливать теперь и за счет участия в мобильных играх.

Отслеживать бонусы абоненты могут в обновленном личном кабинете мобильного приложения "Мой Ростелеком". Через него клиенты совершают 270 млн операций в месяц, управляя услугами и решая свои задачи полностью дистанционно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Всего в приложении доступно более 130 разных операций.

Подробная информация о программе лояльности "Ростелекома" — на сайте rt.ru в разделе "Бонус".

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Назад. 10 февраля 2025
Лови момент: "Ростелеком" вручит призы победителям в онлайн-играх
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