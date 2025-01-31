16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК вошел в топ-3 лучших работодателей среди страховых компаний по версии HeadHunter

Читали 4

Страховой Дом ВСК вошел в топ-100 крупнейших работодателей страны в рейтинге HeadHunter по итогам 2024 года, заняв 3-е место среди российских страховщиков. По оценкам hh.ru компания также является одним из лидеров по внедрению передовых HR-практик в страховании, заняв 2-е место в своем сегменте и 17-е среди всех работодателей страны.

В исследовании HeadHunter приняли участие почти 2 тыс. компаний, финалистами рейтинга в этом году стали 1,7 тыс. работодателей из разных отраслей бизнеса.

При составлении ежегодного рейтинга работодателей аналитики hh.ru учитывают различные факторы: оценку HR-функционала в компании, анализ индикатора eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей. Также в прошлом году в методику был включен дополнительный параметр — совместно с платформой Dream Job проводился анализ отзывов бывших сотрудников компании. Этот этап исследования важен для восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов читают отзывы о работодателе перед откликом на вакансию или принятием оффера, а 70% готовы специально искать реальные комментарии о компании, показало исследование hh.ru.

«Мы можем смело гордиться тем, что наше высокое место в рейтинге HeadHunter подтверждает огромный интерес к Страховому Дому ВСК. Этот рейтинг — признание не только от наших сотрудников, но и от тех, кто мечтает стать частью нашей команды. Рейтинг показывает, что и потенциальные кандидаты, и действующие сотрудники уверены в том, что работа в нашей компании отвечает всем их потребностям и предоставляет отличные возможности для профессионального роста и развития», — отметил Степан Лысенко, руководитель Блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Ранее Страховой Дом ВСК три года подряд занимал 3-е место в рейтинге работодателей Forbes, а в 2024 году был отмечен сертификатом «Отличное место для работы» Happy Job, войдя в число лучших работодателей с наивысшим уровнем удовлетворенности сотрудников.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 января 2025
Страховой Дом ВСК вошел в топ-3 лучших работодателей среди страховых компаний по версии HeadHunter
Кофе без побочек: терапевт ВСК рассказал, как употреблять напиток с пользой для здоровья
"Ростелеком" провел мобильный интернет в 14 сёл Самарской области
Великолепная семерка: Страховой Дом ВСК подарил автомобили страховым агентам

В России и мире

В Самарском бизнес-инкубаторе прошла "Ярмарка коопераций"

В Самарском бизнес-инкубаторе 30 января состоялась "Ярмарка коопераций", организованная ООО "ЭкоСфера" для встреч ведущих предприятий региона. Уникальное по своему формату мероприятие собрало более 15 компаний, среди которых: производители продуктов питания, моющих средств, одноразовой посуды и специализированного оборудования для общественного питания. Цель — наладить прямые деловые связи, найти перспективных партнеров и усилить кооперацию на рынке B2B-услуг.

Авито Работа и металлурги Магнитогорска планируют повысить привлекательность рабочих профессий

24 января в Магнитогорске Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, и Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подписали соглашение о партнерстве, направленное на повышение привлекательности технических профессий.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она