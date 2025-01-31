16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" провел мобильный интернет в 14 сёл Самарской области

Читали 7

В прошлом году "Ростелеком" установил базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE в 14 малых населенных пунктах Самарской области. Работы проводились по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Доступ к современным цифровым сервисам получили около 4 500 человек, проживающих в селах Бестужевка, Криволучье-Ивановка, Липовка, Лозовка, Мулловка, Новая Таяба, Новинки, Петровка, Сосновка, Старое Фейзуллово, Тимяшево, Широченка, а также в поселках Булак и Петровский.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"При строительстве оптики и монтаже оборудования нам часто приходится применять нестандартные технические решения, чтобы обойти сложный рельеф и доставить сигнал в труднодоступные районы. Например, в Бестужевке, протянувшейся на 10 километров вдоль Волги, мы установили две базовые станции, чтобы обеспечить наилучшее покрытие всех домохозяйств мобильной связью".

Для подключения оборудования провайдер построил около 35 километров оптических линий, которые гарантируют высокую скорость передачи данных. Каждая вышка может обеспечивать связью нескольких малых населенных пунктов, расположенных от нее в радиусе до трех километров в зоне прямой видимости.

При выборе села для включения в проект УЦН 2.0 учитывается мнение жителей, проголосовавших на портале госуслуг. Еще одно необходимое условие участия в программе — отсутствие в населенном пункте доступа к интернету.

Виктор Злобич, заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области:

"У жителей малых сёл региона потребность в современных услугах связи очень высока: они активно голосуют за свои населенные пункты на госуслугах или пишут обращения в министерство с просьбой провести скоростной интернет. В наступившем году, благодаря проекту УЦН 2.0, еще более трех тысяч человек смогут получить доступ к цифровым сервисам".

За четыре года "Ростелеком" по проекту УЦН 2.0 обеспечил мобильной связью 130 малых населенных пунктов Самарской области. Около 50 000 жителей поселков и деревень, в которых проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

Подробности о реализации проекта УЦН 2.0 можно узнать на официальном сайте "Ростелекома" или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 января 2025
"Ростелеком" провел мобильный интернет в 14 сёл Самарской области
Великолепная семерка: Страховой Дом ВСК подарил автомобили страховым агентам

В России и мире

Авито Работа и металлурги Магнитогорска планируют повысить привлекательность рабочих профессий

24 января в Магнитогорске Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы, и Андрей Козловский, директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подписали соглашение о партнерстве, направленное на повышение привлекательности технических профессий.

"Рабочий (х)ор": Авито Работа провела необычное мероприятие для специалистов по найму

Более 60 специалистов по подбору персонала приняли участие в предновогоднем сеансе групповой терапии — так эйчары справлялись с накопившимся стрессом и освобождали энергию для поиска новых сотрудников. Организатор мероприятия — платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Самарские управляющие компании оштрафовали за обледеневшие и заснеженные тротуары

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией и городской прокуратурой продолжает проверять, как содержатся придомовые территории, как чистятся крыши многоквартирных домов зимой, передает пресс-служба горадминистрации.

Он и она