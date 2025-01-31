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Великолепная семерка: Страховой Дом ВСК подарил автомобили страховым агентам

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31 января в прямом эфире Страховой Дом ВСК объявил имена победителей конкурса среди страховых агентов "Звезда удачи".

В рамках конкурса 6 страховых агентов и один агент-куратор ВСК получили от компании автомобили Haval Jolion. Обладателями семейного кроссовера стали Юлия Колпакова из Ярославля, Мария Лондоренко из Волгограда, Ирина Двуреченская из Ростова-на-Дону, Мария Новикова из Тюмени, Владимир Холин из Москвы, Татьяна Шимановская из Санкт-Петербурга и Алексей Прусаков из Москвы.

Конкурс "Звезда удачи" проводился среди агентов Страхового Дома ВСК с апреля по конец декабря 2024 года. Страховые агенты, продавая полисы страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС, получали баллы. За определенное количество баллов выдавались билеты. Билет — это пропуск в финал. Один агент мог заработать до 15 билетов.

В конкурсе приняли участие все филиалы от Владивостока до Калининграда. Самыми вовлеченными оказались агенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Твери, Ижевска, Ярославля, Йошкар-Олы, Вологды, Мурманска.

За 9 месяцев участниками конкурса собрано 9 млрд рублей страховой премии. Конкурсные баллы получили 15 тысяч агентов — это 2/3 от всей агентской сети. Из них 1 400 вышли в финал, заработав билеты за участие.

По результатам финала компания вручила 6 автомобилей победителям среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие один из главных призов, получили звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить подарки в корпоративном магазине ВСК.

Ключи от новых автомобилей победителям будут вручены в феврале 2025 года в Москве в рамках празднования дня рождения компании.

"Понимая, что некоторые агенты за счет внушительного страхового портфеля находятся в лучшем положении по сборам, с целью уравновесить шансы участников мы придумали историю с "билетами" и их максимальным количеством. В итоге в финальных соревнованиях участвовали 3 тысячи билетов от агентов из разных регионов, 7 из них принесли победу своим обладателям. Поздравляем победителей и благодарим наших агентов за участие.

Агентский канал остаётся одним из ключевых в портфеле ВСК. В 2024 году в нашу команду пришли 4,2 тысячи новых агентов, сейчас в ВСК работают более 20 тысяч классических агентов. Мы и далее планируем расширять сеть. И одним из инструментов вовлечения являются конкурсы, включая такие масштабные и яркие как "Звезда удачи", — отметил руководитель центра по организации агентских и офисных продаж Анатолий Краснов.

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Назад. 31 января 2025
Великолепная семерка: Страховой Дом ВСК подарил автомобили страховым агентам

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