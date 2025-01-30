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Выжить любой ценой: масштабный сериал о катастрофе и подвиге "Челюскин. Первые" выйдет 20 февраля на Wink.ru

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Премьера сериала-блокбастера продюсера Федора Бондарчука "Челюскин. Первые" (18+) состоится 20 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Далее серии будут выходить по одной в неделю. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер — Степан Коршунов.

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Фото со съемок

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Шестисерийная драма основана на реальных событиях — в центре внимания спасение экипажа советского ледокола "Челюскин", который должен был первым в истории преодолеть Северный морской путь за одну навигацию. Два месяца люди боролись за жизнь на дрейфующей льдине, пока летчики старались вызволить их из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир. Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Балет", "Фишер" и другие). За производство отвечает Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах (температура опускалась до —50°C) и подстраиваться под капризы природы.

Степан Коршунов, режиссер:

"На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Были дни, которые начинались при ясной и солнечной погоде, а потом нас накрывало снежной бурей так, что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Тяжело было работать на сильном северном ветре, который пронизывал до костей. Погода сводила с ума, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать".

Актеры во время съемок читали историческую литературу и знакомились с воспоминаниями свидетелей событий. Кирилл Кяро, сыгравший в сериале одну из главных ролей — исследователя Отто Шмидта, много времени провел за изучением фотографий, снятых во время экспедиции. Перевоплотиться в своих персонажей актерам также помогали яркие костюмы и сложный грим.

Кирилл Кяро, актер:

"Какие точные, интересные костюмы той эпохи воссоздали наши костюмеры, и как на мне все это сидит — идеально и очень органично. Наши реквизиторы нашли очень любопытные атрибуты того времени — часы, трубки, морские приборы. Все это помогало прочувствовать эпоху и поверить, что ты возглавляешь экспедицию. Грим накладывали долго — одну только бороду приходилось наклеивать почти час".

Часть сцен сериала сняли на реально существующем ледоколе "Красин". Сооружались и дополнительные декорации. Так, например, была создана гигантская модель корабля в виде качелей, она позволяла имитировать качку и тряску. В проекте также использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир.

Глеб Калюжный, актер:

"Все члены съемочной группы и сами, кажется, были своего рода "челюскинцами" — мы старались нести возложенную на нас ответственность достойно. Я с огромной любовью, трепетом и волнением отнесся к данной истории и к картине. Очень рад, что мне довелось работать с такими профессионалами своего дела. Для меня будет наслаждением наконец-то увидеть результат этой работы на экране".

По сюжету пароход ледокольного типа "Челюскин" отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.

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Новости

Назад. 30 января 2025
Выжить любой ценой: масштабный сериал о катастрофе и подвиге "Челюскин. Первые" выйдет 20 февраля на Wink.ru
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