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"Доктор Вера", надежда и любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса Полевого

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В основу четырехсерийной военной драмы "Доктор Вера" (18+) легла одноименная повесть Бориса Полевого, описывающая реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко. Производством сериала занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и при участии "НМГ Студии". Премьера состоится накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС.

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Фото со съемок

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Аня Мирохина, режиссер, автор сценария и продюсер СТС:

"Это мои самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован фашистами. И вот мы за него боролись каждый божий день".

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Татьяна Бабенкова, исполнительница главной роли:

"Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат — она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было безумно интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным и человеческим опытом, который я приобрела".

Григорий Чабан, исполнитель роли капитана Сухохлебова:

"Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца".

Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.

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Новости

Назад. 30 января 2025
"Доктор Вера", надежда и любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса Полевого

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