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В ТЦ Letout самарец напал с ножом на продавца

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В самарском ТЦ Letout 20 января произошел конфликт с поножовщиной между 44-летним посетителем и 23-летним сотрудником одного из отделов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Задержанный самарец рассказал, что конфликт произошел из-за некачественной установки защитной пленки на экран сотового телефона. Между ним и сотрудником одного из сервисных центров завязалась словесная перепалка. После этого недовольный клиент вышел из салона, купил в ближайшем магазине нож, вернулся и ударил сотрудника ножом в грудь, намереваясь убить. Довести умысел до конца он не смог, поскольку свидетели преступления взывали бригаду скорой помощи и пострадавшего госпитализировали. Убегая с места происшествия, самарец также ударил ножом очевидца, который пытался задержать его. Второму пострадавшему также потребовалась медицинская помощь.

Правоохранители Кировского района возбудили уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью 20-летнему работнику торговой точки, который принимал участие в задержании злоумышленника. Сейчас уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" переданы в СК РФ по Самарской области.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

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Назад. 29 января 2025
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