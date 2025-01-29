На Заводском шоссе водитель иномарки сбил насмерть женщину и сбежал

Водитель за рулем (предположительно) Chevrolet Lacetti двигался в направлении ул. Авроры. Напротив дома № 3 по Заводскому шоссе он сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель скрылся с места происшествия.
Правоохранители обращаются к очевидцам: "Если у вас есть информация по данному факту, незамедлительно сообщите ее в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8(846)921-78-78".