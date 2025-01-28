ЕГЭ без стресса: выпускникам помогут психологи, онлайн ресурсы и студенческие лайфхаки

28.01.2025 12:39 Читали 11

Накануне Дня российского студенчества, при поддержке ПАО "Ростелеком", который отвечает за проведение Единого государственного экзамена во всей стране, прошел онлайн вебинар по подготовке к тесту. Как пройти испытание с хорошим результатом и не довести мозг до кипения, рассказали психологи, руководитель направления продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома" Ирина Кобрина, а самарские студенты поделились собственными лайфхаками.

По мнению психолога, заботу о расписании старшеклассника родителям стоит взять под свой контроль. Школьникам еще сложно планировать свой день, а лишняя тревожность заставляет увязнуть в прокрастинации. В результате мысли об испытании занимают больше времени, чем подготовка к нему. Клинический психолог, президент благотворительной организации "Журавлик" Мария Афонина акцентировала внимание на важности соблюдения режима дня, сохранения физической активности, соблюдения правильного питания и режима сна для старшеклассников.

"Сразу скажу, что стресс действительно можно минимизировать. Для этого подготовка к ЕГЭ должна восприниматься как марафон, а не спринт, не стоит форсировать занятия и каждый раз, когда стоит выбор между тем, чтобы лечь спать вовремя или лишний час, через силу, посидеть над книгами, родители должны настаивать на том, чтобы приоритет был отдан полноценному отдыху", — рассказала психолог.

Исследования социологов показывают, что сильный стресс в период подготовки к экзаменам к выпускным экзаменам к ЕГЭ испытывают более 50% учеников старших классов. В основном школьники беспокоятся о том, что они не поступят в университет своей мечты, но также они боятся просто совершить ошибку на экзамене или разочаровать своих родителей.

При этом важно понимать, что стресс может быть полезным или оптимальным, помогающим собраться перед испытанием и разрушительным, деструктивным и именно его следует избегать. Дистресс усиливает тревогу, физическое истощение, постепенно может привести к выгоранию и сильному снижению работоспособности.

Помочь психике должен контроль над физическим состоянием, поскольку все в организме прочно взаимосвязано. Взрослым важно помнить, что если их рабочий день длится обычно 8 часов, то продолжительность рабочего дня выпускника, когда он готовится к ЕГЭ — вырастает до 12 часов: 7-8 часов школьник проводит в классах, а потом у него минимум 4 часа длятся занятия с репетиторами, либо самоподготовка. Здесь, старшие должны взять на себя контроль за "Правилом числа один": нужно делать не меньше одного часа перерыва после школы, в один день лучше назначать одно дополнительное занятие, то есть это должен быть один репетитор, а не два, вечерний отдых должен начинаться не меньше, чем за один час до сна. Не стоит сидеть за занятиями и потом сразу же ложиться в постель. Кроме того, у выпускника должен быть один полноценный выходной в неделю. Один раз в месяц можно пропустить школу по семейным обстоятельствам и устроить себе дополнительный выходной.

Также психологи не советуют запугивать школьников негативными последствиями по типу "не поступишь, пойдешь работать в Макдональдс или курьером". Напротив, старшие должны поддерживать и предлагать дольше двух вариантов развития событий.

"Не стоит говорить подростку "чем больше, тем лучше" или "жду от тебя 100 баллов". Взрослым стоит контролировать свое собственное настроение, транслировать детям позитивный посыл и объяснять, что кроме топовых вузов есть и более простые варианты. Можно поступить в один вуз, в другой, на бюджет или на платное отделение, пойти на вечернее отделение, в колледж или взять год перерыва, если это возможно, — пояснила психолог. — Чаще произносите: "У тебя все получится", "Я в тебя верю!" и, кстати, предложите вместе посмотреть средние баллы за прошлый год. Дело в том, что школьники часто думают, что до них все сдавали только на 85 баллов и выше. Реальные цифры многих сильно ободрят".

Сдача теста — навык, который можно тренировать

Ирина Кобрина, рассказала об образовательной онлайн-платформе "Ростелеком. Лицей". Представляя подписку, она пояснила, что это — практически полная симуляция сдачи ЕГЭ, созданная совместно с педагогами "Федерального института педагогических измерений" (ФГБНУ "ФИПИ"). Как любой вариант онлайн-образования такая подготовка позволяет строить гибкое расписание, получать доступ к качественным материалам и лекциям лучших педагогов из любой, самой отдаленной точки страны.

"Пользуясь нашим продуктом, который мы создавали, опираясь на реальные экзаменационные вопросы, школьник может в спокойной домашней обстановке пройти полную имитацию ЕГЭ: как на реальном экзамене включается таймер на ответ, который получил школьник. Так нарабатывается навык прохождения тестов. Пройдя тест несколько раз, школьник снижает тревожность, которая может мешать вспомнить нужную информацию на экзамене. Наша подписка позволяет это сделать даже за три оставшихся до экзамена месяца, по вполне конкурентной, сравнивая с ценой занятия с репетитором, стоимости. А о качестве онлайн занятий говорит тот факт, что среди тех, кто учился на нашей платформе, есть студенты самых рейтинговых вузов страны, включая МГУ", — пояснила Ирина Кобрина.

Важно, что пройти тест можно трижды, отслеживая свой прогресс, а результаты анализирует не машина, но преподаватели — действующие члены предметных комиссий ЕГЭ, которые дают обратную связь по итогам испытания.

О преимуществах подготовки в сети говорит статистика: число школьников, которое выбирает онлайн обучение при подготовке к ЕГЭ, выросло в два раза за последние годы. Недавнее исследование "Ростелекома" показало, что образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России. Старшеклассники проводят 62 часа в неделю — им близок и понятен такой формат получения информации. Они предпочитают переводить в сеть максимум своей деятельности: если, например, у школьника есть 4 часа, из которых два часа можно потратить на занятии, а еще два часа займет дорога к репетитору, или во втором варианте, ему предложат 2 часа заниматься по предмету в сети, а два посвятить любимому хобби, он точно выберет онлайн.

Самарские студенты советуют больше упражняться

Анастасия Галеева, недавняя выпускница с 96 баллами по русскому языку и, теперь уже репетитор, советует всегда иметь план подготовки и четко ему следовать, больше практиковаться, используя сборники от составителей ЕГЭ (из ее предметов, по обществознанию — это Котова и Лескова, по русскому языку — Цибулько).

"Репетитор может помочь освоить теорию, но хочу сказать, что порой в тестах встречаются такие формулировки заданий, которые просто понять очень сложно. Когда мы занимаемся со школьниками прорешиванием заданий, мы как раз такие подводные камни учимся распознавать и обходить", — рассказывает Настя.

Ее коллега, репетитор "Штаба" Елизавета Инютина, сдавшая ЕГЭ на 92 по русскому и на 90 по обществознанию, согласна с важностью тайм-менеджмента, планомерности подготовки и большого числа практических занятий.

"В открытом доступе очень много вариантов тестов, чем больше ученик прорешает, тем больше шансов, что ему попадется что-то знакомое. Также на собственном опыте соглашусь, что "День тишины" — выходной, свободный от занятий, очень полезен", — говорит Лиза.

"Когда говорю о подготовке к ЕГЭ, я часто вспоминаю слова игрока в гольф Гарри Плеера: "Чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет". Это очень точно отражает суть подготовки к ЕГЭ: тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Использовать для этого нужно только тесты от "ФИПИ", — рассказывает Ирина Абузярова, психолог, руководитель "Штаба по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ". — Второй важный момент — максимально точно определиться с вузом, куда хотелось бы поступить. У меня бывали ученики, которые за два месяца до экзаменов кардинально меняли планы, и это очень непростая ситуация. И третий пункт: ученики часто теряют баллы на том, что не понимают формулировку задания. Правильно понять задание — 50% успеха его решения. Именно здесь может помочь индивидуальная практическая подготовка".