По подозрению в нападении на самарского депутата задержали двух человек

23.01.2025 15:10 Читали 11

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании конфликта с участием депутата в Самаре.

Напомним, об инциденте на Заводском шоссе сообщил Михаил Матвеев. По его словам, местная жительница увидела, как три азербайджанца избивали в холле общежития местного мужчину, и вызвала "скорую помощь", а те - полицию. Приехавшие правоохранители посоветовали девушке уехать куда-нибудь на ночь, чтобы люди, на которых она пожаловалась, не попытались отомстить ей. Самарчанка позвонила знакомому - депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Тот приехал и попытался увезти девушку. Однако недовольные мужчины окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали вовнутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

По факту случившегося возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ, "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Задержаны два участника конфликта, подозреваемых в нападении на депутата.

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области А.Воеводину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.