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Экс-министра транспорта Самарской области Пивкина оставили в СИЗО

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Теперь уже бывший глава самарского минтранса Иван Пивкин 23 января обжаловал в Самарском областном суде продление содержания под стражей. Впрочем, служители Фемиды решили оставить бывшего министра за решеткой пока идет расследование.

По данным источников Волга Ньюс, сам Пивкин официально "содержательные показания не давал". То есть еще окончательно не ясно, признает он вину в инкриминируемом преступлении или потребует полного оправдания. Предполагается, что расследование близится к завершению. Дело даже могут направить в суд в феврале. Статья обвинения пока одна, которая и была в начале расследования.

Напомним, занимавшего на тот момент пост министра транспорта Ивана Пивкина задержали в рабочем кабинете сотрудники полиции 21 июня.

"Накануне в отношении Пивкина следователем ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение полномочий"), — писал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. — "Дело Пивкина" способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции".

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Назад. 23 января 2025
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