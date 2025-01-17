Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

17.01.2025 08:19 Читали 38

В Самарской области изменят законодательство в области обращения с животными. Подробности озвучили в четверг, 16 января, на заседании комитета губернской думы по местному самоуправлению.

Как рассказал заместитель руководителя управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Виталий Григорьев, законопроект предусматривает введение обязательной регистрации домашних животных. Но для запуска процесса потребуется принятие подзаконного акта.

Конечно, у депутатов возник вопрос, за чей счет будет осуществляться постановка животных на учет. Судя по словам Виталия Григорьева, чипирование своих питомцев граждане должны будут проводить за свой счет, а вот за регистрацию платить не придется. Возможно, будут предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, например, пенсионеров.

Вот только как все это будет организовано, власти пока не продумали. Депутаты пригласили представителей научного сообщества и студентов к разработке необходимой программы.

Законопроект предусматривает и другие изменения. В частности, планируется разрешить содержание животных на определенных территориях рядом с организациями и учреждениями, но с учетом требований об обеспечении безопасности.

Также уточняется перечень мест, где запрещен прикорм животных. В законопроекте идет речь и территориях общего пользования. Но запрет решили распространить только на набережные, скверы, бульвары, торговые объекты и прилегающие к ним площадки.