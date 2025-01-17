Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Дмитрий Яковлев

17.01.2025 09:16 Читали 36

В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев.