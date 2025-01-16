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Тариф, который укрепляет семейные отношения, стал самым быстрорастущим в "Ростелекоме"

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"Ростелеком" зафиксировал значительный рост подключений конвергентного пакета услуг для физических лиц — в 1,5 раза по предварительным операционным итогам 2024 года. Более 85% продаж конвергентных предложений — это новые абоненты "Ростелекома", которые отдают предпочтение пакетным предложениям из двух и более сервисов компании. Такая динамика свидетельствует о высокой востребованности комплексных решений (до 4-5 популярных услуг в одном тарифе) у частных клиентов.

Конвергентное предложение "Ростелекома" с продуктами для всей семьи стало самым быстрорастущим продуктом в массовом сегменте услуг. Наиболее высокий прирост клиентской базы (свыше 50%) показали Сибирь, Поволжье, Центральный федеральный округ и Дальний Восток. В топ-10 по динамике вошли Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Воронежская, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Республика Татарстан.

Объединяя в один пакет сразу несколько популярных услуг для всех членов семьи (домашний интернет, IPTV, мобильную связь и онлайн-кинотеатр Wink.ru), клиенты могут сэкономить до 50%. Абоненты "Ростелекома" также активно пользуются возможностью зафиксировать тарифы на связь: в пакетах услуг из линейки "Навсегда" абонентская плата не будет повышаться никогда (предложение действует до 31 января 2025 года). На сегодня доля продаж "Навсегда" в два раза выше, чем обычных фиксированных пакетов.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Интерес клиентов к конвергентному предложению растет благодаря его очевидным преимуществам, выгодам и удобству. Возможность получить все необходимые услуги у одного оператора привлекает все больше пользователей. Для семейных абонентов "Ростелекома" предусмотрена специальная опция — 50 Гб мобильного интернет-трафика за 200 рублей. Такого объема хватит на самые разные нужды: от работы и учебы до развлечений для всех членов семьи. Клиенты пакетных предложений также активно пользуются бесплатным сервисом проверки данных на предмет утечки".

Конвергентное предложение "Ростелекома" включает продукты для всей семьи, в том числе в него входит до 5 сим-карт и пакет мобильного трафика до 50 Гб. В новой подписке "MiXX вместе" (совместно с Т2 и "Солар") собраны 23 цифровых сервиса. Они помогают решить проблемы, связанные с безопасностью интернет-среды для детей, а также делают ее удобной и полезной для всех поколений семьи. Сервис "Безопасный контент" защитит от киберугроз — фишинга, вирусов, вредоносных ресурсов, а также нежелательного контента. Также в подписку входит образовательный контент от "Ростелеком Лицея" и развлекательные сервисы "Wink Детям".

Подробнее о конвергентном пакете услуг провайдера можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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Назад. 16 января 2025 Вперед.
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