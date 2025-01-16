"Ростелеком" поможет подготовиться к ЕГЭ в онлайн-формате

16.01.2025 15:13 Читали 45

"Ростелеком" продолжает серию образовательных мероприятий в рамках творческого проекта "Вместе в цифровое будущее" и приглашает 22 января на вебинар "Онлайн-подготовка школьников к ЕГЭ. Как избежать стресса ученикам и их родителям".

Событие организовано для журналистов, которые интересуются развитием технологий онлайн-обучения и трендами EdTech.

Образовательными сайтами, цифровыми учебниками, пособиями и тестами сегодня пользуются до 40% подростков в России, показало недавнее исследование "Ростелекома" (опрос проводился в 4 квартале 2024 года). Подростки (12-17 лет) проводят в сети 6,5 часов ежедневно, и занятия на курсах и с репетиторами по интернету среди них уже популярнее, чем офлайн-обучение.

Как в онлайн формате подготовиться к единому государственному экзамену, узнают участники вебинара. Ведущие расскажут, какие инструменты и сервисы помогут пройти предэкзаменационный этап подготовки более эффективно. Речь идет о занятиях в домашних условиях, максимально приближенных к реальным — с запуском счетчика времени, заполнением необходимых бланков и прохождением самого тренировочного тестирования.

На вебинаре эксперты обсудят, как обеспечить высокие результаты, обойтись без помощи репетиторов и снизить стресс при подготовке и сдаче экзамена и для школьников, и для родителей.

Представители "Ростелекома" поделятся деталями о сервисе онлайн-подготовки школьников к ЕГЭ на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей". Подписка "Выпускник" включает доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам по русскому языку, математике и обществознанию. Также доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы "Ростелеком Лицей" по всем предметам школьной программы.

Начало вебинара в 10:00 (время московское), подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — 2 часа, с учетом ответов на вопросы аудитории.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Спикеры:

Мария Афонина, клинический психолог, президент АНО "БО "Журавлик", эксперт всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека".

Ирина Кобрина, руководитель направления продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком".

Напоминаем, что заявки на конкурс "Вместе в цифровое будущее" принимаются до 28 февраля. Участниками могут стать представители региональных медиа и блогосферы. Партнерами проекта выступают Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.