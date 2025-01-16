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В ДТП под Тольятти водитель, столкнувшийся с микроавтобусом, сгорел заживо внутри машины

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В ГУ МВД по Самарской области сообщили подробности ДТП, произошедшего в четверг утром, 16 января. По данным полицейских, в автокатастрофе погиб один из водителей.

Напомним, около 8:00 на трассе "Димитровград-Узюково-Тольятти" произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Renault Logan, ехавшего со стороны села Узюково.

По предварительным данным полицейских, в районе 12-го километра дороги 40-летний водитель Renault Logan выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением 54-летнего водителя. После этого легковой автомобиль загорелся, а водитель погиб до приезда скорой.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

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