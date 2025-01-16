В ДТП под Тольятти водитель, столкнувшийся с микроавтобусом, сгорел заживо внутри машины

Напомним, около 8:00 на трассе "Димитровград-Узюково-Тольятти" произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Renault Logan, ехавшего со стороны села Узюково.
По предварительным данным полицейских, в районе 12-го километра дороги 40-летний водитель Renault Logan выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением 54-летнего водителя. После этого легковой автомобиль загорелся, а водитель погиб до приезда скорой.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.