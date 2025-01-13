Т1 ИИ и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data

13.01.2025 18:45 Читали 7

Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) и Группа Arenadata (российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных) подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничества — развитие отечественных технологий и сервисов на основе Big Data, что поможет бизнесу эффективнее проходить этапы цифровой трансформации.

Технологическое партнерство позволит компаниям развивать общие компетенции в создании ИТ-решений, учитывая запросы бизнеса, а также наладить обмен информацией, результатами исследований и наработками. В рамках соглашения предусмотрено предоставление доступа к оборудованию, возможность использования программного обеспечения для его тестирования, а также консультирование.

"Мы отмечаем интерес со стороны бизнеса к российским решениям для работы с большими данными. Сотрудничество с Arenadata открывает перед нами новые возможности для реализации инновационных проектов. Мы объединили усилия, чтобы создавать ИТ-решения, которые помогут в построении хранилищ данных и решении вопросов, связанных с аналитикой, а также масштабировать их для внедрения в различных отраслях экономики", — рассказал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

"Технологическое сотрудничество между игроками российского ИТ-рынка положительно сказывается на бизнесе клиентов, поскольку они получают более простой доступ к многогранной экспертизе и, как следствие, эффективнее решают поставленные задачи по цифровизации и внедрению инновационных технологий", — отмечает Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Arenadata предлагает корпоративным клиентам воспользоваться полноценной дата-платформой, которая состоит из отдельных компонентов — продуктов, каждый из которых отвечает за решение определенного типа задач. Она закрывает широкий спектр потребностей заказчиков: от хранения и обработки неструктурированной архивной информации до обновления данных в реальном времени и управления данными. Благодаря единому подходу к разработке, универсальному центру управления и совместимости всех компонентов платформа выгодна и удобна в использовании, позволяет оперировать любыми объёмами данных на любой инфраструктуре и безопасна для заказчиков.