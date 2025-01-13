13.01.2025 16:53 Читали 4

Почти половина родителей позволяет своим детям эксперименты со стилем — к такому выводу пришли аналитики сети офф-прайс магазинов Familia. Так, каждый четвертый родитель не вмешивается в выбор одежды подростков, а примерно каждый второй — лояльно относится к приверженности ребенка стилю, характерному для различных субкультур. Такой подход поддерживают психологи Страхового Дома ВСК. При этом специалисты подчеркивают, что важно выстраивать определенные границы для ребенка при выборе одежды.

В ходе опроса, проведенного экспертами Familia, выяснилось, что почти половина родителей — 48% — дают своим маленьким детям (3-12 лет) свободу выбора одежды. Еще 32% отметили, что при покупке вещей ставят своим детям рамки (одежда определенного фасона или цвета). Остальные 20% признались, что решают за своего ребенка, что ему необходимо носить (и часто ходят за покупками без ребенка).

По мнению Анны Власовой, консультативного психолога Страхового Дома ВСК, дети младшего возраста не склонны к сложным стилистическим решениям, а их предпочтения в одежде могут быть простыми и понятными. Так, малыши часто тянутся к ярким краскам, что говорит об их любопытстве, жажде жизни и позитивном отношении к миру. Предпочтение одежды с персонажами из мультфильмов может быть связано с желанием быть похожим на любимого героя, то есть говорит о том, что ребенок активно фантазирует, погружается в мир приключений и мечтает. Отказ от ярких цветов может быть просто выражением вкуса.

Родители подростков, по данным опроса Familia, дают своим детям больше свободы самовыражения. Примерно 25% россиян совсем не вмешиваются в выбор одежды ребенка, еще 46% контролируют стиль своего чада, но только базово (например, следят, чтобы одежда не была вызывающей, соответствовала сезону и т. д.). Самые "яркие" подростки проживают в регионах Поволжья (Башкортостане, Татарстане, Самарской области), среди них популярны яркие цвета и принты в одежде. В Москве и Санкт-Петербурге подростки чаще выбирают минимализм и стиль "гранж". В регионах Сибири и Урала преобладает практичная и спортивная одежда, подходящая для активного образа жизни и переменчивой погоды. Подростки из Центральной России любят экспериментировать с модой, сочетая casual с элементами уличного стиля.

Примерно 64% родителей девочек, по данным Familia позволяет им в подростковом возрасте наносить макияж, 46% допускают использование уходовой косметики. Психолог Анна Власова поддерживает это решение — по ее мнению стоит позволять детям экспериментировать с косметикой и маникюром, но в разумных пределах. Важно, чтобы они чувствовали себя уверенно и красиво. При этом стоит обсудить с ребенком правила и границы, например, место и время для макияжа (в школе его использовать не стоит, а вот во время празднований — допустимо).

Родителей часто пугает изменение стиля и выражение принадлежности подростка к субкультурам. Примерно 35% родителей сталкивались с подобными увлечениями своих детей, около 29% полностью запрещали своему ребенку выражать приверженность субкультуре через стиль одежды, еще 45% отнеслись к этому настороженно, но не вводили ограничений на выбор одежды.

Психолог ВСК подчеркивает, что подростковый гардероб — это средство самовыражения и поиска индивидуальности. Принадлежность к субкультуре может быть для подростка безопасным способом выражения себя, поиска своего места в мире.

В целом же, подростки часто экспериментируют со стилем, что может сопровождаться и такими "неудобствами" для родителя, как желание купить экстравагантную вещь, которую ребенок будет носить лишь пару недель. По возможности стоит позволять такие эксперименты: различные образы и стили помогут ему определить и проявить впоследствии свою собственную индивидуальность.