В пос. Управленческий "Москвич" сбил пешехода

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП произошло в 18:26 напротив дома №25 по ул. Сергея Лазо.
В результате происшествия мужчина-пешеход госпитализирован.
В субботу, 11 января, в пос. Управленческий автомобиль "Москвич" сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП произошло в 18:26 напротив дома №25 по ул. Сергея Лазо.
В результате происшествия мужчина-пешеход госпитализирован.