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В пос. Управленческий "Москвич" сбил пешехода

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В субботу, 11 января, в пос. Управленческий автомобиль "Москвич" сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП произошло в 18:26 напротив дома №25 по ул. Сергея Лазо.

В результате происшествия мужчина-пешеход госпитализирован.

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Назад. 13 января 2025
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