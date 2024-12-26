Самарский филиал Россельхозбанка открыл новый офис продаж в торговом центре EL RIO

26.12.2024 18:48 Читали 46

Обновленный офис Россельхозбанка (РСХБ) приступил к работе в Самаре в новом помещении торгового центра EL RIO по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 205.

Операционный офис РСХБ подготовлен к открытию в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса. Здесь предусмотрена система электронной очереди, удобная зона ожидания, комфортная мебель, отдельно выделенная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции. Для клиентов предоставлен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц: вклады, накопительные счета, потребительские кредиты, программы рефинансирования, банковские карты, денежные переводы.

С 23 декабря возобновился прием заявок по программе "Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости" на приобретение квартиры, жилого дома с земельным участком, оплаты цены договора участия в долевом строительстве (в том числе по договору уступки права требования) на приобретение квартиры.

Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание с льготным периодом, бизнес-карты, кредиты, широкий выбор депозитов и др.

"Открытие обновленного офиса в крупном торговом центре нашего города — очередной этап реновации филиальной сети, которую проводит Россельхозбанк на территории г. Самары и Самарской области. Наша стратегия предполагает сделать максимально комфортными и доступными финансовые услуги для наших клиентов как физических лиц, так и организаций не только агропромышленного комплекса, но и всех желающих", — сказал директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Сеть Самарского филиала насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В числе клиентов филиала более 3 тыс. юридических лиц и более 70 тыс. физических лиц.