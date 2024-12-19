ИТ-холдинг Т1 — победитель трех номинаций Национальной Банковской премии 2024

19.12.2024 15:55 Читали 14

Российский провайдер Т1 Облако и продукты компаний ИТ-холдинга Т1 — ОРИКС от Т1 Иннотеха и НОТА МОДУС. Взыскание вендора НОТА — стали лауреатами Национальной Банковской премии 2024 в трех номинациях. Экспертный совет вручил награды за достижения в области цифровизации финансового сектора.

Сервис сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС Т1 Иннотеха победил в номинации "Лучшая система по анализу операционных рисков". Решение помогает компаниям сравнивать уровень операционных рисков с обобщенными данными по рынку. Более того, система формирует рекомендации, которые помогают менеджерам принимать взвешенные решения, минимизируя возможные риски в каждом конкретном случае.

"Оценка операционных рисков и сравнение потерь с уровнем по рынку — критически важный аспект работы современных банков. Мы были рады предложить отечественному финсектору надежную ИТ-систему, которая решает эту задачу, обеспечивая безопасную обработку чувствительных и конфиденциальных данных. Реализация подобного проекта была бы невозможна без усилий компетентной команды Т1 Иннотех с глубокой экспертизой в области риск-практик. Сегодня мы продолжаем развивать ОРИКС и расширяем пул его участников. Кроме того, в этом году мы провели первое исследование потерь по операционным рискам, которое показало хорошие результаты и дало ориентиры для повышения эффективности подходов в этой области", — прокомментировал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех.

Т1 Облако стал лауреатом премии в номинации "Лучшее облако для финтеха". Компания предоставляет широкий портфель облачных решений по моделям IaaS, PaaS и SaaS, а также комплекс сервисов и услуг для обеспечения информационной безопасности. Инфраструктура аттестована в соответствии с ГОСТ 57580-1, что позволяет крупнейшим игрокам российской финтех-отрасли размещать в Т1 Облако автоматизированные банковские системы с соблюдением всех требований регуляторов. Публичное облако провайдера также соответствует 152-ФЗ о хранении и обработке персональных данных и 187-ФЗ о безопасности объектов КИИ по наивысшему уровню защищенности.

"У финансовых организаций растет потребность в быстро масштабируемой и гибкой инфраструктуре для построения ИТ-ландшафта, размещения чувствительной информации о клиентах и безопасного хранения данных. Поскольку именно эти аспекты критически важны бизнесу и госсектору при выборе облачного провайдера, мы уделяем особое внимание обеспечению информационной безопасности на всех уровнях инфраструктуры", — подчеркнул Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Облако.

Решение НОТА МОДУС. Взыскание стало победителем в номинации "Лучший продукт, реализованный на CRM-платформе для комплексного решения бизнес-задач". Система автоматизирует полный цикл взыскания просроченной задолженности и позволяет банкам гибко настраивать стратегию работы с клиентами для предупреждения просрочки.

"Рынок взыскания растет: согласно статистике Федеральной службы судебных приставов, только за девять месяцев этого года объем просроченной задолженности превысил результат за весь прошлый год. Это подтверждает востребованность решений для автоматизации работы с должниками, — отметил Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока НОТА, — Мы видим потребности рынка и развиваем собственный продукт в соответствии с актуальными запросами, чтобы он помогал финансовым организациям эффективно управлять задолженностями, сохраняя при этом лояльных клиентов".

Национальная Банковская премия — ежегодная церемония, организуемая Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом. Профессиональная награда призвана отметить успехи компаний, вносящих значимый вклад в развитие российского финансового сектора.