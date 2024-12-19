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Офис ИТ-холдинга Т1 в списке лучших штаб-квартир России

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ИТ-холдинг Т1 вновь включен в рейтинг FResearch и Pridex "Топ-50 штаб-квартир российских компаний" с золотым статусом. В отдельных категориях — "эргономичность" и "человекоцентричность" — офис организации отмечен высшей платиновой наградой.

Штаб-квартира Т1, расположенная в современном бизнес-центре "Арена", представляет собой продуманное сочетание открытого пространства и переговорных комнат, оснащенных современным мультимедийным оборудованием. Для неформального общения и отдыха сотрудников предусмотрены "мягкие" зоны на каждом этаже, а также просторная лаундж-зона с игровыми приставками. Одна из привлекательных особенностей — просторная терраса на крыше здания, с которой открывается панорамный вид на Москву. Управление офисным пространством, бронирование переговорных и рабочих мест, контроль освещения и микроклимата в помещениях происходит через корпоративное приложение Multispace.

"Приятно видеть признание наших усилий по созданию офисного пространства. Штаб-квартира Т1 — это не просто место работы, а среда, способствующая творчеству, коллаборации, обмену опытом, а значит, реализации инженерных идей и превращению их в реальные бизнес-проекты. Мы заботимся о комфорте и благополучии сотрудников и инвестируем в современные технологии для создания удобного рабочего пространства. Это помогает нам добиваться успеха и создавать конкурентоспособные продукты", — комментирует Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Лонг-лист ежегодного рейтинга-исследования крупнейших российских компаний, составляемого FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex, включает 300 компаний с наибольшей выручкой за 2023 год. Отбор проводился на основе данных ФНС, Росстата, системы СПАРК и официальной финансовой отчетности. Позиция каждой организации формируется на основе оценки офиса по шести ключевым критериям: качество здания, локация, эргономика пространства, человекоцентричность, технологичность и экологичность.

С полным обзором рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

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