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Т1 Интеграция запустила круглосуточный центр поддержки ИБ

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T1 Интеграция, ведущий российский системный интегратор, запустил круглосуточный центр технической поддержки информационной безопасности (ЦТП ИБ), который будет базироваться в Ижевске. Подразделение обеспечивает комплексное сопровождение систем защиты данных — от проектирования до эксплуатации.

Новый центр предоставляет услуги сопровождения и вторую линию технической поддержки, в том числе с участием вендоров для решения наиболее сложных вопросов. В фокусе ЦТП ИБ — работа преимущественно с отечественными средствами сетевой защиты, включая криптозащиту и межсетевые экраны. Также специалисты центра могут поддерживать решения и зарубежных производителей.

ЦТП ИБ поможет клиентам, которым требуется оперативная поддержка на всех этапах жизненного цикла проекта — от проектирования до внедрения и эксплуатации. Специалисты центра тесно работают другими подразделениями системного интегратора по инфраструктурным и корпоративным решениям. Кроме того, заказчики могут обращаться непосредственно к команде Т1 Интеграции. Являясь авторизованным партнером большинства вендоров, представленных в России, ИТ-компания глубоко понимает инфраструктуру разных поставщиков и предлагает выгодные условия сопровождения.

"Выбирая локацию для нового центра поддержки, мы остановились именно на Ижевске не случайно: здесь сложилась благоприятная ИТ-инфраструктура, профильные вузы и промышленные предприятия. Сейчас в ЦТП ИБ работают шесть специалистов, мы уделяем много внимания повышению их квалификации. В планах развития центра — расширение штата до десяти человек, а также масштабирование поддержки на прикладные средства защиты, включая работу с SoC/SIEM-решениями и продуктами класса MDM", — прокомментировал Алексей Изосимов, технический директор Т1 Интеграции.

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