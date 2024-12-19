Сайт Страхового Дома ВСК признан лучшим среди сайтов страховых компаний

19.12.2024 13:42 Читали 8

Сайт ВСК занял первое место среди сайтов страховых компаний по версии экспертного жюри премии "Золотой сайт".

Сайт ВСК обновлен в конце 2023 года. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила прорывную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.

Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть лишь при половине скролла основной страницы. Нововведения позволили увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов более чем в 2 раза.

Особое внимание было уделено адаптации нового сайта под экраны смартфонов. Благодаря этому конверсия сделок с мобильных типов устройств за счет адаптивного интерфейса выросла в 16 раз.

Кастомные блоки на продуктовых страницах предусматривают возможность предрасчётов по продуктам. В разделе урегулирования убытков доступен полный цикл дистанционного обслуживания клиентов при страховых случаях по каско и ОСАГО. Кроме того, за счет интеграции с порталом Госуслуги клиентам компании доступен сервис подачи заявления о страховом событии ОСАГО через личный кабинет на данном портале.

"Обновление сайта — это не только визуальная трансформация, но и создание нового подхода в коммуникации с клиентами. Нам важен комфорт каждого из них. Поэтому в процессе работы над сайтом мы акцентировали внимание на простоте навигации и быстроте получения информации, что позволило значительно повысить уровень удовлетворенности пользователей. Признание заслуг вдохновляет двигаться вперед и расширять возможности дистанционных сервисов и платформ. Благодарим экспертов премии "Золотой сайт" за высокую оценку нашей работы в области развития инноваций и внедрения новых сервисных и digital-решений", — отметил руководитель центра дистанционного сервиса Страхового Дома ВСК Артем Ярославов.

"Золотой сайт" — ежегодная всероссийская премия, награда в которой вручается с 1997 года. Организатором конкурса является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая более 150 игроков рынка. Лучшие интернет-проекты получают статуэтки Золотого Кибермастера по итогам экспертного голосования.