"Ростелеком" развернул интеллектуальное видеонаблюдение в самарском метро

19.12.2024 12:57 Читали 9

"Ростелеком" установил 116 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц на станции метро "Российская" в Самаре. Провайдер смонтировал умные приборы на площади в 11,5 тысячи квадратных метров в переходе, служебных помещениях, вестибюле, тоннелях и на перронах подземного сооружения. Для подключения оборудования специалисты компании построили около километра волоконно-оптических линий связи.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Интеллектуальная система обеспечивает безопасность пассажиров: видеозаписи передаются в реальном времени на пульт операторов, которые могут мгновенно отреагировать на оставленные предметы, нестандартное поведение людей, несанкционированное проникновение в запретные зоны или другое нарушение порядка".

Видеокамеры, смонтированные "Ростелекомом", позволяют получать детализированные изображения, необходимые для надежной идентификации людей. Также пользователь может удаленно устанавливать фокусировку на объекты и настраивать масштаб изображения. Инфракрасная подсветка обеспечивает отличную видимость на расстоянии до 60 метров даже в полной темноте.

Сергей Шамин, директор муниципального предприятия "Самарский метрополитен":

"Мы стремимся обеспечить жителям города комфортные условия, сочетая современные технологии и многолетний опыт. Установка видеонаблюдения с системой распознавания лиц позволит нам не только предотвращать правонарушения, но и быстро разбирать конфликтные ситуации, оценивать действия сотрудников и пассажиров".

После того как и другие станции метро областной столицы оборудуют умным видеонаблюдением, сервис можно будет интегрировать в систему "Безопасный город" для розыска людей или передачи данных экстренным службам при коммунальных авариях и чрезвычайных происшествиях.

Всю необходимую информацию об услуге "Видеонаблюдение" можно найти на сайте "Ростелекома" или узнать по телефону 8 800 200 30 00.