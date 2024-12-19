"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину декабря

19.12.2024 11:31 Читали 11

За период с 29 ноября по 12 декабря "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 96 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 375 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 28,9 миллиона рублей. Страховой случай произошел в деревне Богаиха Московской области: в результате короткого замыкания сгорел дом и движимое имущество клиента. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Еще один страховой случай был зафиксирован в Наро-Фоминском районе Московской области. Произошел залив из-за аварии коммуникаций, который стал причиной повреждения внутренней отделки дома и движимого имущества. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 13 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно улучшает свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить свое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Клиенты могут оформить готовые страховые полисы либо настроить их самостоятельно, включив необходимые риски в конструкторе на сайте "Ингосстраха".

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile или на официальном сайте компании.