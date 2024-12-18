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"Плакса" за кадром: как снимали молодежный музыкальный сериал-хит от Сергея Жукова

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Сергей Жуков, Агата Муцениеце, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и многие другие участники проекта рассказали о закадровых секретах и съемках двух сезонов музыкального подросткового драмеди "Плакса" (16+), которые доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). 19 декабря 2024 года состоится премьера фильма о фильме, в котором можно узнать интересные детали, как из школьного клипа вырос целый сериал и почему тема буллинга стала ключевой в первом сезоне.

В фильме о создании двух сезонов молодежного хита также расскажут креативный продюсер проекта Вадим Бакунев, режиссер-постановщик Андрей Силкин, актеры Диана Енакаева, Афина Лукиди и Адам Кумаев.

Сергей Жуков, шоураннер и генеральный продюсер сериала:

"Сериал "Плакса" появился очень вовремя — и это видно по обратной связи, которую мы получаем в сотнях тысяч комментариев, мы почувствовали настоящую народную любовь. Тема школьного буллинга, травли подростка, поднятая в первом сезоне, выстрелила так, что услышала вся страна: это обсуждалось в каждой школе, учителя поднимали этот вопрос на своих собраниях. Мне как отцу важна обратная связь от родителей, которые говорят, что получили пример для разговора с детьми, что правильно, а что неправильно в их поведении. Огромное спасибо всем, кто поверил в наш проект и уже ждёт третий сезон".

Агата Муцениеце, актриса:

"Все подростки в той или иной мере сталкиваются с буллингом, я не была исключением. Мне было около 12-13 лет, когда одна компания старшеклассниц полюбила что-то мне крикнуть вслед, посмеяться над моей одеждой. Но я не постеснялась жаловаться, и они от меня отстали, сказали что я ябеда".

Первый сезон "Плаксы" вышел в сентябре 2023 года. Проект собрал более 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и эфире телеканала СТС. Второй сезон сериала вышел в этом году 9 декабря и занял первую строчку в рейтинге "Кинопоиск Pro" за премьерную неделю.

Два сезона сильно отличаются друг от друга, но их объединяют общие герои и обилие музыкального материала, написанного специально для проекта. В первом сезоне сериала можно услышать и увидеть 12 песен с клипами, а во второй части — 15 видеоклипов, а композиций еще больше. Главное отличие между сезонами — трансформация характера заглавной героини: Маша становится антагонистом по отношению к себе прежней.

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

"Второй сезон начинается с того, что Маша с группой едет на долгожданный конкурс в Москву. Всё вроде бы должно быть хорошо, но тут у моей любимой Машки сносит крышу. В первый же день мы выступаем с Бастой, и он даже приглашает мою героиню записать с ним совместный хит".

В поддержку тех, кто пережил травматичный опыт буллинга, онлайн-кинотеатр Wink.ru, НМГ и СТС запустили социальный проект янеплакса.рф. В настоящий момент сайт посетили уже более 70 тысяч человек. Также был запущен подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".

Постер

Фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

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Назад. 18 декабря 2024
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