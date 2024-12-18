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Кенийский чай вышел на второе место по популярности в России

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Импорт чая в Россию вырос на 4% за год, подсчитали в Россельхозбанке. Чаще всего в чашках россиян оказываются листья, собранные на плантациях Индии, а Шри-Ланка уступила второе место Кении. При этом число поставщиков отечественного фермерского чая за год выросло на 65%.

Наибольшим спросом пользуется чёрный чай, на который приходится 90% импорта. Его поставки за год увеличились на 4%. Закупки зелёного чая идут быстрее, +5% за год.

Происхождение чая в наших чашках

Примерно 30% импорта чая обеспечивает Индия, её позиция устойчива (+4% за год), а за второе место на российском рынке идёт активная конкуренция. За год сильный рывок совершила Кения (+33%) и вытеснила на третью строчку Шри-Ланку (+11%).

"Чай в Кении выращивается на вулканических почвах, обогащённых минералами, на высоте до 2,5 тыс. м над уровнем моря. Такой чай считается экологически чистым и полезным, а тропический климат позволяет собирать урожай круглый год", — объясняет эксперт Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

При этом говорить о монополизации рынка нельзя. Россиянам доступны лучшие вкусы мира из более чем 20 стран, включая экзотические вкусы из таких государств, как Непал, Руанда, Аргентина, Япония, Сингапур и т. д.

Как обстоят дела с производством чая в России?

Чайный лист любит тепло, поэтому потенциал его выращивания в силу климатических условий России ограничено. Однако и в этом направлении есть примеры успехов энтузиастов своего дела.

В России произрастает самый северный чай в мире, который выделяется своими уникальными вкусовыми характеристиками и практически является эндемиком в сегменте напитков. Это явление обусловлено специфическими климатическими условиями и уникальным сортом растения, выведенным в советский период.

Например, партнёр Россельхозбанка ГК "Мацеста чай" в Краснодарском крае ведёт свою историю с 1947 года. Предприятие обладает полным циклом производства: выращивание чайного листа, сбор, переработка свежего чайного листа в полуфабрикат, сортировка, купажирование, фасовка, реализация готовой продукции.

В 2022 году предприятие, по собственным сведениям, собрало 270 тонн чайного листа, в 2023 году — более 312 тонн сырья, производится зелёный и чёрный чай.

В хозяйстве используется принцип органического производства, не применяются удобрения и ядохимикаты. Плантации посещают десятки тысяч туристов.

Важно отметить, что ГК "Мацеста чай" активно развивает научный потенциал, привлекая квалифицированные кадры. Сочетание науки и практики создает условия для инновационного развития. Такой подход способствует повышению качества продукции и укрепляет позиции компании на рынке, что является важным фактором для привлечения инвестиций и расширения доли в продажах.

"Спрос на любимый согревающий напиток высок, и удовлетворить его помогает импорт из дружественных стран, имеющих вековые чайные традиции. Российские фермеры также осваивают чайное дело. На том же маркетплейсе Своё Родное число поставщиков чая за год выросло на 65% и превысило 300, от них более 4250 предложений чёрного, зелёного, фруктового, травяного и других разновидностей. Поэтому у России точно есть целая палитра своих чайных вкусов", — заключает Екатерина Винокурова.

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