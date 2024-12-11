Нападающий Александр Волков будет выступать за "Ладу"

Волков (09.04.2003, 182-86) — выпускник московской хоккейной школы "Русь", однако свою профессиональную карьеру он начал в 2019 году в системе молодежных команд "Локомотива", а в сезоне 2022/2023 дебютировал в КХЛ. В текущем сезоне 21-летний форвард выступал только в ВХЛ за пермский "Молот" и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности "+1".
Волков является обладателем Кубка Регионов (2021) и бронзовым призером МХЛ (2023).
Всего в КХЛ нападающий провел 43 игры и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности "+2".