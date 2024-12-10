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К сезону простуд: как повысить свой иммунитет?

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В осенне-зимний период большинство россиян сталкиваются с заболеваниями, и каждый старается поддержать свой организм доступными способами. Об одном из методов укрепления иммунитета рассказали врач-терапевт сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Екатерина Гордиенко и врач-терапевт, нутрициолог Александр Потиевский. По их словам, витаминные напитки содержат много микроэлементов, которые повышают иммунитет и помогают организму противостоять инфекциям во время сезона простуд. Особенно они важны для детей, пожилых людей и тех, кто часто страдает от ОРВИ.

"Витамины — неотъемлемая часть нашего рациона. О них стоит помнить всегда, но особенно, когда слышишь фразу "Зима близко". И уж тем более, если вокруг начинают болеть ОРВИ, нужно позаботиться о достаточном количестве витаминов в пище", — отметил Александр Потиевский.

Преимущество витаминов в профилактике заболеваний заключается в том, что ими сложно навредить организму, если не допускать гипервитаминоза.

Существуют два основных подхода к приему витаминов. Сторонники естественности выбирают витаминные напитки — смузи, морсы, отвары, ягодные, фруктовые, овощные коктейли и т. п. Те, кто предпочитают технологии, выбирают витаминно-минеральные комплексы в виде таблеток. У обоих подходов есть свои плюсы и свои минусы.

Например, сторонники витаминных напитков справедливо отмечают, что в растениях содержатся не только витамины, но и множество других полезных веществ, которых нет в таблетках. Это клетчатка, флавоноиды, фитостеролы и другие. Поэтому такие напитки положительно влияют не только на усвоение витаминов, но и нормализуют давление, снижают уровень холестерина, улучшают пищеварение, нормализуют сон. А сторонники готовых комплексов утверждают, что концентрация полезных веществ в растительной пище не очень высока. Поэтому для достижения нужного эффекта необходимо употреблять витаминные напитки в достаточно больших количествах и регулярно.

"Если вы хотите улучшить свое здоровье с помощью регулярного употребления витаминных напитков, следуйте нескольким простым правилам: каждый напиток должен содержать несколько компонентов, таких как фрукты, ягоды, травы и овощи; важно использовать свежие ингредиенты; лучше всего подбирать состав напитков с учетом вашего здоровья или результатов анализа крови на витамины", — прокомментировал Александр Потиевский, врач-терапевт и нутрициолог сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах".

Например, для восполнения витаминов группы B подойдут смузи и соки из шпината, сои, спаржи, укропа, петрушки и мяты. Витамин A можно получить из тыквы, салата, сладкого перца, моркови или фруктов и ягод, таких как яблоки, абрикосы, шиповник и облепиха. Отвары и морсы из ягод, особенно северных (морошка, костяника, клюква, брусника), содержат практически полный спектр доступных витаминов.

Важно помнить, что такие витамины, как A, D, E и K являются жирорастворимыми, и для их получения важно употреблять растительную пищу вместе с продуктами, содержащими жиры. Например, можно есть морковь со сметаной или сливками.

"Следует учесть, что при употреблении витаминных напитков возможна индивидуальная непереносимость (аллергия), также используемые растения могли быть собраны давно или неправильно хранились. В случае если ваше состояние начало ухудшаться, следует незамедлительно обратиться к врачу. Специалисты "Виртуальной клиники" "Ингосстраха" смогут проконсультировать онлайн вне зависимости от вашего местонахождения, и назначат очный прием в случае необходимости", — добавила Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах".

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Назад. 10 декабря 2024
К сезону простуд: как повысить свой иммунитет?
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