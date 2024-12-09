В Самаре старшеклассник лицея "Престиж" домогался учеников в школьном туалете

09.12.2024 17:44 Читали 5

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступления сексуального характера. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, основание стала информация, опубликованная в социальных сетях.

Сразу несколько источников в разных соцсетях накануне сообщили о том, что в самарском лицее "Престиж" старшеклассник под угрозой физической расправы совершает в отношении учащихся действия сексуального характера.

"Ученик 11 класса МБОУ Лицей "Престиж", отличник, азербайджанец, состоит в федерации бокса России. Он проводит обряды подобного культурного обмена с детьми младше него в школе, на видео дети 8 класса. Сообщают, что есть видео и других пострадавших детей, которое предоставили только родителям: ставит на колени учеников в туалете, заставляет держать их двери запетыми, а затем трется об их лицо в трусах в туалете", - пишут в одном из пабликов.

Самарцы сообщают, что подобные вещи начали происходить еще год назад.

"Это началось примерно год назад по словам родителей школы, до моего сведения довели 6 декабря. Пострадавшим является и мой ребенок, - пишет один из родителей. - Дети идут на поводу, дабы боятся ослушаться и сообщать родителям! Спасибо тем детям, которые все-таки смогли донести информацию до учителей и сообщить родителям. Где видеонаблюдение в школе и просмотр за детьми? Поданы массово заявления в полицию с просьбой провести проверку в лицее "Престиж" в отношении данного инцидента, где под угрозой физической расправы осуществлялись действия сексуального характера, а именно мастурбация, демонстрация половых органов, трение половым органом о лицо несовершеннолетнего моего сына. Данные действия влияют на нормальное психическое развитие ребенка и посягают на его половую неприкосновенность. Стоит вопрос о привлечении по статьям 132 УК РФ и 133 УК РФ".

Как рассказали следователи, по данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.