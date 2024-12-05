16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

6 учащихся Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии РСХБ

Читали 8

5 студентов и 1 аспирант Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии от Россельхозбанка в 2024/2025 учебном году. В целом по всей стране программа поддержки учащейся молодёжи охватывает 437 человек в 70 образовательных учреждениях.

Стипендиальная программа Россельхозбанка направлена на поддержку талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

"Я очень благодарна за получение именной стипендии от Россельхозбанка! Это большая честь для меня и стимул продолжать работать над собой. Стипендия позволит мне больше внимания уделить учебе и участвовать в различных проектах, которые помогут развивать мои навыки и знания в области агрономии. Спасибо всем, кто поддерживает студентов и верит в наше будущее!", — поделилась аспирантка Самарского ГАУ Анна Бокова.

Размер ежемесячной стипендии в 2024-2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов — 20 тысяч рублей.

"Вручение именных стипендий от Россельхозбанка — это не только признание достижений наших студентов, но и важный шаг в поддержке будущих специалистов аграрной сферы. Мы гордимся тем, что наши студенты получают такую высокую оценку своих усилий и стремлений. Эти стипендии помогут им сосредоточиться на учебе и научных исследованиях, а также станут дополнительной мотивацией для достижения новых высот. Мы благодарим Россельхозбанк за их поддержку и уверены, что это сотрудничество будет развиваться и приносить плоды как для студентов, так и для всей отрасли", — подчеркнул ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса — победители олимпиад программы Россельхозбанка "Навстречу агротеху".

"Ежегодно Россельхозбанк, как опорный банк АПК, реализует собственную стипендиальную программу для студентов, чтобы поддержать реализацию молодежи в сельскохозяйственной профессии и их мотивацию к развитию. Главное в развитии сельского хозяйства — это молодые профессиональные кадры. Поэтому нам важно отметить успехи студентов и показать, что сельское хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты работы", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Помимо стипендиальной программы Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования.

Среди них грантовая поддержка молодых ученых, "Школа фермера", платформа поиска работы и образования "Я в Агро", "Школа агротуризма", международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 декабря 2024
6 учащихся Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии РСХБ
ИТ-холдинг Т1 и АО "Национальные квалификации" анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда
Терапевт ВСК рассказала, почему при утомляемости зимой не стоит принимать витаминные комплексы
"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину ноября
ПСБ Благосостояние: в 2024 году доходы и стоимость имущества жителей России выросли, а долговая нагрузка снизилась

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Он и она