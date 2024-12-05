6 учащихся Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии РСХБ

05.12.2024 18:47 Читали 8

5 студентов и 1 аспирант Самарского государственно аграрного университета будут получать именные стипендии от Россельхозбанка в 2024/2025 учебном году. В целом по всей стране программа поддержки учащейся молодёжи охватывает 437 человек в 70 образовательных учреждениях.

Стипендиальная программа Россельхозбанка направлена на поддержку талантливых студентов и аспирантов аграрных вузов. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

"Я очень благодарна за получение именной стипендии от Россельхозбанка! Это большая честь для меня и стимул продолжать работать над собой. Стипендия позволит мне больше внимания уделить учебе и участвовать в различных проектах, которые помогут развивать мои навыки и знания в области агрономии. Спасибо всем, кто поддерживает студентов и верит в наше будущее!", — поделилась аспирантка Самарского ГАУ Анна Бокова.

Размер ежемесячной стипендии в 2024-2025 учебном году для студентов аграрных специальностей составляет 15 тысяч рублей, для аспирантов — 20 тысяч рублей.

"Вручение именных стипендий от Россельхозбанка — это не только признание достижений наших студентов, но и важный шаг в поддержке будущих специалистов аграрной сферы. Мы гордимся тем, что наши студенты получают такую высокую оценку своих усилий и стремлений. Эти стипендии помогут им сосредоточиться на учебе и научных исследованиях, а также станут дополнительной мотивацией для достижения новых высот. Мы благодарим Россельхозбанк за их поддержку и уверены, что это сотрудничество будет развиваться и приносить плоды как для студентов, так и для всей отрасли", — подчеркнул ректор Самарского ГАУ Сергей Машков.

РСХБ расширил категорию стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также учащиеся первого курса — победители олимпиад программы Россельхозбанка "Навстречу агротеху".

"Ежегодно Россельхозбанк, как опорный банк АПК, реализует собственную стипендиальную программу для студентов, чтобы поддержать реализацию молодежи в сельскохозяйственной профессии и их мотивацию к развитию. Главное в развитии сельского хозяйства — это молодые профессиональные кадры. Поэтому нам важно отметить успехи студентов и показать, что сельское хозяйство — это динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты работы", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Помимо стипендиальной программы Россельхозбанк осуществляет целый комплекс инициатив по поддержке аграрного образования.

Среди них грантовая поддержка молодых ученых, "Школа фермера", платформа поиска работы и образования "Я в Агро", "Школа агротуризма", международная школа БРИКС на базе РУДН, агроклассы.