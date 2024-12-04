В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Согласно документу, баскетбольный клуб будет называться "Самара", то есть так же, как существующий. Это будет автономная некоммерческая организация (АНО).
"АНО не будет являться правопреемником действующего баскетбольного клуба. В основную команду будет принят новый главный тренер. Игроков будут набирать из воспитанников самарского баскетбола. Для усиления команды будут привлечены спортсмены из других клубов", - говорится в пояснительной записке.
Минспорта планирует, что новый баскетбольный клуб будет участвовать в чемпионате России среди команд Единой лиги ВТБ в сезоне 2025-2026 годов.
Действующий клуб пока продолжает работать. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об изменении ситуации с финансированием клуба. По его словам, ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. Из-за финансовых проблем команду уже покинули несколько игроков-американцев.
Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров.