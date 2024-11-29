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ПСБ Private Banking и УК ПСБ провели бизнес-встречу для клиентов Самары

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ПСБ Private Banking совместно с управляющей компанией ПСБ провели деловое мероприятие из серии "PRO Инвестиции. Взгляд на перспективу" для клиентов Самары. В нем приняло участие около 70 человек. Ранее подобные бизнес-встречи прошли в 18 городах России.

В ходе мероприятия директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец и управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков представили клиентам комплексный анализ текущей ситуации на фондовом рынке, рассказали об основных классах финансовых активов и их диверсификации с учетом специфики, цели и горизонта инвестирования.

"Для клиентов очень важно оперативно получать экспертизу по макроэкономической ситуации, прогнозам динамики финансовых рынков, особенно в периоды спадов, — говорит директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец. — В настоящее время российский рынок переживает повышенную волатильность, поэтому на встрече было много вопросов не только по управлению личным инвестиционным портфелем, но и в целом по финансовому планированию на 2025 год".

Особый интерес у участников бизнес-встречи вызвали вопросы эффективных стратегий формирования личного благосостояния в условиях новой рыночной конъюнктуры и жесткой денежно-кредитной политики.

"Важен сбалансированный подход при формировании инвестиционного портфеля, — комментирует управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. — Умелое, активное управление соотношением акций и облигаций способно принести существенную дополнительную доходность по сравнению с пассивным инвестированием".

УК ПСБ (ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ") — часть экосистемы "ПСБ Благосостояние", объединяющей инвестиционные продукты и услуги для физических и юридических лиц — клиентов группы Банка ПСБ. Экосистема включает брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и структурирование активов.

УК ПСБ на рынке более двадцати лет, у компании наивысший рейтинг надежности "А++" от Эксперт РА. По итогам 2023 года УК ПСБ заняла первое место по результатам управления средствами Социального фонда России.

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Назад. 29 ноября 2024
ПСБ Private Banking и УК ПСБ провели бизнес-встречу для клиентов Самары
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