16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Платформа "Сфера" представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков 1С

Читали 3

Интеграция платформы "Сфера" (Холдинг Т1) в процесс разработки 1С позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды.

ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения "Сфера" для разработки приложений на технологической платформе 1С. При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются прежними — лишь повышается эффективность их использования. Так, для хранения и версионирования конфигураций применяется Сфера.Код, а для сборки, проверки синтаксиса, запуска классических средств автотестирования 1С применяется Сфера.CI/CD. Проверенная и готовая конфигурация размещается в соответствующем хранилище, инструменте Сфера.Дистрибутивы и лицензии, откуда далее может быть развернута в любой промышленной среде.

За счет интеграции технологических платформ 1С и "Сфера" обеспечивается покрытие полного цикла разработки. Использование современного инструмента версионирования кода ускоряет процесс производства ПО. Отслеживание изменений упрощает поиск и устранение ошибок, а также позволяет при необходимости вернуться к ранней, стабильной версии приложения или его модуля. Автоматизация тестирования, сборки и доставки минимизирует время, необходимое на разработку, а также снижает количество дефектов в коде. В совокупности прозрачность внедрения изменений в контуре систем 1С повышает качество и безопасность выпускаемых релизов.

"При разработке нововведений мы опирались на экспертизу собственной команды 1С-специалистов. Сейчас они активно интегрируют инструменты платформы "Сфера" в рабочий процесс. Мы видим, что изменения положительно сказываются на разработке: по оценке экспертов компании, временные затраты на сборку больших конфигураций сокращаются на 10-40%, на анализ и поиск изменений в коде — на 5-15%. При этом для работы над теми же изменениями требуется вдвое меньше сотрудников, а количество ошибок на регрессионном уровне падает до 80%", — прокомментировал Евгений Калашников, руководитель стрима "Инженерные инструменты" платформы "Сфера".

Версия для печати

Новости

Назад. 28 ноября 2024
Платформа "Сфера" представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков 1С
Страховой Дом ВСК застраховал автопарк ООО "Полесье"
РСХБ подключился к платформе цифрового рубля Банка России
"Ингосстрах" узнал, какой контент предпочитают россияне
Но они такие милые: премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink.ru все ближе
Привыкаем к Китаю: какие автомобили из Поднебесной чаще всего страховали в России?
ПСБ получил премию Frank Mortgage Award за самый быстрый сервис по рассмотрению ипотечных заявок

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет стоимости электрической энергии, поставляемой населению, на 2025 год. Судя по проекту приказа ведомства, тарифы вырастут с 1 июля.

Он и она