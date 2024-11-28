Привыкаем к Китаю: какие автомобили из Поднебесной чаще всего страховали в России?

28.11.2024 11:40 Читали 3

Аналитики "Ингосстраха" составили список китайских марок, пользующихся наибольшим спросом у российских автолюбителей, среди которых нашлось место как дорогим, так и более демократичным вариантам.

По данным компании в топ-5 часто страхуемых китайских автомобилей по ОСАГО в 2024 году вошли: Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda. В рейтинг по каско за аналогичный период времени попали практически те же марки, но в другом порядке: Haval, Geely, Changan, Omoda и Chery.

Примечательно, что реже всего страхуют китайские автомобили таких брендов, как Lifan, Skywell, Livan, BAIC и Kaiyi. В рейтинг наименее распространённых "китайцев" также попали Voyah, Hongqi и Tank.

"По статистике "Ингосстраха" самыми дорогими застрахованными автомобилями из КНР стали Dongfeng M-HERO 917, TANK 700, а также модели Voyah: DREAM EVR, DREAM и DREAMER. А самыми дешевыми китайскими ТС, застрахованными в 2024 году, стали представители модельного ряда Chery: Tiggo 3, Tiggo 5 и T11, а ещё Lifan MYWAY и Chery T21", — комментирует Дарья Шведова, директор центра бизнес аналитики "Ингосстраха".

Владельцы некоторых марок китайских автомобилей могут столкнуться со сложностями при поиске оригинальных запчастей. Приобретая полис в "Ингосстрахе", страхователи могут быть уверены, что ремонт автомобиля пройдёт в партнерском сервисе с опытом работы с ТС из КНР, а с поиском необходимых запчастей не возникнет трудностей.