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РСХБ: в 2025 году сбор зерна может войти в тройку лучших в истории России

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Сбор зерновых культур в России в 2025 году способен превысить 139,5 млн тонн, а урожайность — 29 ц/га. Оба параметра могут войти в тройку лучших за всю историю страны, включая советский период. Деталями прогноза поделился заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Васильев.

По итогам 2024 года аналитики РСХБ ожидают валового сбора зерна в размере 130 млн тонн. Таким образом, если прогноз 2025 года осуществится, то показатель вырастет на 7% и войдёт в тройку лучших в истории России наряду с 2022 и 2023 гг.

"Внедрение современных агротехнологий (мониторинг полей, точное земледелие, минимальная обработка почвы, мелиорация) помогают эффективно использовать ресурсы и минимизировать потери. Селекционеры создают более устойчивые, высокоурожайные сорта, адаптированные к превратностям российского климата. За счёт использования новой техники выросла энергообеспеченность хозяйств. И к важным факторам позитивного прогноза, конечно, я отнесу государственную поддержку, инвестиции в инфраструктуру и повышение квалификации самих аграриев", — отметил Михаил Васильев.

По словам зампреда, во многом за счёт совершенствования состава минеральных удобрений и методов их внесения в почву удаётся повышать урожайность без выделения дополнительных земель. Так, урожайность зерновых с 2013 года выросла на 56% до 31,1 ца/га, в то время как площадь под посевы оставалась практически неизменной — порядка 46-48 тыс. га. В 2025 году, считает эксперт, урожайность может достичь 29 ц/га и вплотную приблизиться к рекордным показателям 2022 и 2023 гг.

"Это лучшее свидетельство интенсивного, а не экстенсивного типа развития российского растениеводства", — подчеркнул Михаил Васильев.

За счёт высоких объёмов производства отечественные аграрии удовлетворяют как внутренний, так и значительную часть всемирного спроса на зерновые и зернобобовые, привлекая в Россию экспортный доход.

В сезоне 2023/2024 в России был установлен абсолютный рекорд поставок зерна и зернобобовых не внешние рынки: свыше 76 млн тонн, это на 25% больше результата предыдущего сезона.

"Мировое производство пшеницы растёт, но запасы достигли минимума за 10 лет. Это означает, что спрос превышает предложение, и в таких условиях роль России как мировой житницы действительно критически важна для того, чтобы в буквальном смысле слова прокормить планету. Значительная часть поставок приходится на страны с высокой потребностью в продовольствии и растущим населением", — резюмировал Михаил Васильев.

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