16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сайт ВСК признан открытием 2023 года в области страховых услуг

Читали 28

Сайт Страхового Дома ВСК стал лауреатом XIII ежегодной Премии "Время инноваций". Сервис победил в номинации "Открытие года" в категории "Страховые услуги".

Проект "Сайт ВСК — единая страховая платформа" был запущен в 2023 году. Он объединил в себе продающий и основной домены сайта компании, переосмыслил User Experience, претерпел редизайн и рефакторинг решения. ВСК внедрила прорывную для рынка систему управления контентом — headless CMS в связке с технологиями SSR и микрофронтенд.

Разработчикам удалось увеличить конверсию входящего трафика с главной страницы на страницу покупки страховых полисов, за счет чего услуги ВСК стали пользоваться большим спросом. Сервис стал более удобным для пользователя: теперь все основные потребности клиент может закрыть лишь при половине скролла основной страницы.

Для администраторов новый сайт стал более простым в использовании. Теперь контент-менеджеры легко могут менять наполнение страниц без привлечения разработчиков. Сервис позволяет вносить изменения вплоть до малейших элементов: от названия кнопок и ссылок до контента основных блоков, и баннеров.

Участниками и лауреатами премии "Время инноваций" стали флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Лучшими в своих номинациях этом году стали компании Банк ВТБ, "Аэрофлот", Группа "Иннотех", МТС и др.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 декабря 2023
Сайт ВСК признан открытием 2023 года в области страховых услуг
Самыми частыми страховыми случаями с гаджетами в 2023 году были падения и царапины, средняя стоимость ремонта выросла на 20% и составила 18 тыс. рублей
Запрет на использование пиротехники: новый взгляд на безопасность в Самарской области

В России и мире

Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Люди

В Самаре ребенок получил перелом позвоночника на ступенях школы

О ЧП сообщила в соцсетях представитель Союза журналистов Ирина Проскурина. Она пишет, что сейчас находится в больнице с ребенком. Судя по содержанию поста, школьник пострадал на территории учебного учреждения.

Кошелек

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

В связи с коммунальной аварией в Красноглинском районе возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки соблюдения требований законодательства об электроэнергетике.

Он и она