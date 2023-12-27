Запрет на использование пиротехники: новый взгляд на безопасность в Самарской области

27.12.2023 11:14 Читали 18

В Самарской области вступил в силу запрет на использование пиротехники, цель которого — обеспечить безопасность жителей и сохранить окружающую среду. Эта инициатива была встречена населением со смешанными эмоциями, но власти настаивают на неотвратимости подобных мер.

Документ предусматривает введение особого противопожарного режима с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года.

"В это время будет запрещено использовать пиротехнику выше второго класса опасности — салюты, ракеты, фестивальные шары — на придомовых территориях (в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах), около открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также в лесах и лесопарковых зонах", — следует из постановления мэра.

Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Этот указ поможет снизить огромное количество случаев травмирования и пожаров, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий. Каждый год медицинские учреждения нагружаются поступлением раненых, включая детей и взрослых, страдающих от ожогов и других повреждений, вызванных неосторожным обращением с фейерверками и петардами.

Также это постановление поможет защитить окружающую среду от загрязнения и уменьшить уровня шума, вызываемый пиротехническими изделиями. Регулярное использование петард и фейерверков ведет к выбрасыванию большого количества отходов, включая пластик, металл и химические вещества, что негативно сказывается на окружающей среде. Кроме того, шум от пиротехники может оказывать негативное воздействие на людей и животных, включая возможные повреждения слуха и стрессовые состояния.

Запрет на пиротехнику также способствует улучшению общественной безопасности и общего самочувствия граждан. Многие люди испытывают стресс и беспокойство из-за возможной опасности, связанной с использованием пиротехнических изделий, поэтому запрет может способствовать снижению уровня страха и повышению комфорта жизни в регионе.

Давайте узнаем, как жители Самарской области относятся к такому запрету?

Дмитрий, 23 года: "Если честно, я не представляю Новый Год без салютов и фейерверков. Этот запрет абсолютно глупый. Это как встречать Новый Год без оливье и мандаринов".

Елена, 42 года: "Правильно, что запрещают. От этих громких звуков уже устала. Можно же провести праздник тихо и сидя дома с семьей. И вообще, половина кто пускает салюты и фейерверки, не достигли совершеннолетия".

Таким образом, запрет на использование пиротехники в Самарской области призван защитить здоровье граждан, обеспечить безопасность и сохранить чистоту окружающей среды. При этом важно проводить образовательную работу среди населения, объясняя причины и последствия данного решения, а также предоставлять альтернативные способы отмечания праздников, чтобы сохранить радость и веселье без вреда для здоровья и окружающей среды.