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Быстро и безопасно: Авито запускает сервис выкупа подержанных смартфонов в Самаре

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Получить деньги за свой смартфон гарантированно, быстро и буквально в день покупки, при этом не тратить времени на звонки и общение с покупателями - большая часть владельцев гаджетов об этом пока только мечтала. Команда Авито решила упростить им задачу и разработала новый способ продажи электроники - выкуп смартфонов.

Выкупать технику будет официальный партнер Авито - после подачи заявки представитель приедет не только на дом, но и в офис или любое удобное место встречи. Можно будет завезти телефон в партнерский пункт и самостоятельно. Оплачивать выезд специалиста продавцу не придется, а базовая проверка устройства будет произведена прямо на месте. Телефон сразу же проверят офлайн и проведут оплату за него.

По данным Авито, пользователи в России регулярно продают как новые, так и бывшие в употреблении гаджеты. В 2023 году на платформе Авито новых смартфонов в Самаре было продано на 6% больше, чем в предыдущем, особенно заметно прибавили в продажах телефоны от realme и vivo, показав рост в 49% и 112%, соответственно.

"На Авито мы фиксируем продолжение восходящего тренда - растут продажи как б/у техники, так и новых устройств. Сегодня на онлайн приходится уже 50% продаж электроники и бытовой техники, причем эта доля растет. Однако мы видим, что продавцы хотят продать гаджет практически мгновенно, сразу после подачи объявления и не общаясь с покупателями. Программа официального выкупа смартфонов от Авито решает эту задачу - она позволит нам сделать процесс продажи гаджетов еще более быстрым, безопасным и удобным", - говорит Павел Комаров.

Как это работает

Быстро продать смартфон с помощью нового сервиса можно тремя способами: подать объявление на сайте Авито, выбрать опцию в уже готовом объявлении или воспользоваться упрощенной версией анкеты в мобильном приложении.

При первом способе сначала нужно заполнить обязательные поля в карточке объявления, ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, выбрав ответы из предлагаемых вариантов, и при необходимости сделать фотографии гаджета с разных сторон. Далее продавец может выбрать - отвезти ли ему устройство самостоятельно в один из сервисных центров партнера либо вызвать представителя партнера на дом или в другое удобное место встречи, где проходит базовая проверка устройства. После чего продавец увидит цену, которая зависит от выбранных условий выкупа.

Если характеристики, состояние и внешний вид соответствуют заявленным, то продавец получает оплату за смартфон по первоначальному прайсу или выше. Если же находятся скрытые дефекты, то цена корректируется соответственно стоимости ремонта.

Второй способ практически идентичен: если смартфон уже размещен на Авито в активном объявлении, то продавец может выбрать опцию выкупа прямо в карточке своего объявления.

Для тех, кто хочет продать еще быстрее, создан специальный раздел в мобильной версии сайта с упрощенной анкетой. Единственное, что займет время, - в приложении нужно авторизоваться, если у владельца телефона еще нет аккаунта на Авито.

В новые руки

Как объяснили в Авито, выкупленные смартфоны снова поступят в продажу - уже после соответствующей предпродажной подготовки. Ее берет на себя партнер платформы - он проведет проверку устройства, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии. Выставляться на Авито смартфон будет с подробными отчетами о диагностике.

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