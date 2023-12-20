ВСК: россияне позитивно смотрят в 2024 год — 42% верят в стабильность и сохранение доходов, но каждый пятый будет искать подработку

32% россиян оказались менее оптимистичны — по их мнению 2024 год не будет сильно отличаться от текущего. Сложности с путешествиями за рубеж являются ключевым фактором недовольства опрошенных.
Согласно исследованию ВСК, минимум 38% россиян имеют стабильный доход и рассчитывают на него в будущем году. 18% респондентов надеются на повышение зарплаты, еще 21% — планируют искать дополнительный источник заработка, чтоб улучшить свое финансовое положение.
В будущем году 52% россиян собираются поддержать внутренний туризм — в планах на отпуск у них путешествия на Северный Кавказ, курорты Краснодарского края, поездки к Байкалу. 24% опрошенных предпочитают привычные туристические направления — Турцию, ОАЭ, Таиланд. Еще 7% респондентов рассчитывают посетить экзотические страны — Индию, Иран и пр.
Главным новогодним пожеланием россиян в уходящем году стало наступление мира во всем мире — такое напутствие высказало 63% опрошенных. 21% россиян загадают в новогоднюю ночь здоровья и стабильности в стране, 16% — карьерный рост и улучшение финансового положения.