Считайте чудеса: "Ростелеком" запускает адвент-календарь подарков для пользователей сервисов "Лицей" и "Книги"

"Ростелеком Книги" — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой "ЛитРес". Сервис открывает доступ к обширному каталогу, насчитывающему 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).
"Ростелеком Лицей" — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для "Лицея" разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.