Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

18.12.2023 08:57 Читали 52

В субботу, 16 декабря, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Около 8:50 31-летний водитель Grand Cherokee на 15 км дороги Кошки — Борма — Погрузная не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Sandero под управлением 66-летнего мужчины.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault. Еще троих пассажиров госпитализировали.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.