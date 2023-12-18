Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Около 8:50 31-летний водитель Grand Cherokee на 15 км дороги Кошки — Борма — Погрузная не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Sandero под управлением 66-летнего мужчины.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир Renault. Еще троих пассажиров госпитализировали.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в условиях непогоды и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.