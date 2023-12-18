Прокуратура проверяет информацию о причинении травм ребенку дверью в самарском магазине

Прокуратурой Самары организована проверка по факту причинения ребенку повреждения автоматической дверью в магазине.

Как сообщает издание Shot, пятилетнему мальчику раскололо зуб автоматической дверью "Магнита" в Самаре. Его мама уверяет, что руководство магазина признало, что дверь неправильно настроена и не реагирует на детей. А в качестве извинений ей предложили продукты.

Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности.