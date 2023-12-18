9-10 декабря в центре труда и отдыха Самарской области прошел масштабный рождественский маркет

18.12.2023 11:49 Читали 65

Стены Самарского Станкозавода на протяжении двух дней изумляли посещающих масштабной праздничной ярмаркой, разнообразными программами лекций и мастер-классов, а также прочими выступлениями и развлечениями на радость взрослым и детям. Подобного рода мероприятие проводятся там не первый год. Новогодние маркеты- это ежегодная традиция. Но, несмотря на все, программы в рамках новогоднего праздника с каждым годом становятся все насыщенней, а гостей- все больше.

Ярмарка представляла собой ярко украшенный зал с прилавками, где посетители могли приобрести разнообразные изделия местных брендов. С самого утра до вечера зал был полностью заполнен посетителями.

Беспрерывно десятки людей приходили насладиться атмосферой рождественской сказки, купить подарки себе и близким или просто сделать фото на память. На самой ярмарке было представлено огромное количество изделий ручной работы, лакомств и нарядов для четвероногих друзей. Посетителей порадовали и разнообразными товарами ювелирных украшений, свечей, елочных игрушек, винтажных изделий, полезных десертов и прочими продукциями самых разных категорий. Так ярко заявить о себе смогли малоизвестные бренды. Товары все были доступны по приемлемым ценам.

Придерживаясь тематики предстоящего праздника, для самых маленьких прошли бесплатные новогодние хороводы и фотосессии с Дед Морозом и Снегурочкой. Помимо всего прочего, можно было посетить и платные развлечения для детей с анимационной программой.

В выходные дни, помимо ярмарки и детских развлечений, проводились различные программы в лектории. Включая в себя мастер-классы и практики для людей всех возрастов и интересов. В них входили курсы по нейрографике, лекции и уроки по созданию новогодних композиций из ели и тому подобное.