В Красноглинском районе будет запущен новый автобусный маршрут №84

14.12.2023 12:05 Читали 54

Сергей Маркин рассказал о запуске нового маршрута: "Для сокращения интервала движения общественного транспорта в направлении автостанции Красная Глинка разработан автобусный маршрут № 84 по нерегулируемым тарифам с трассой следования от ул. Батайской до Железнодорожного вокзала. Маршрут начнет работать уже на следующей неделе".

Еще один вопрос, который задали жители, касался нестабильной работы общественного транспорта в вечернее время и выходные дни.

Одно из решений этой проблемы — перевод перевозчиков на контракты с оплатой транспортной работы, или, так называемые, брутто-контракты. Данная модель предполагает оплату за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Таким образом, перевозчик будет ориентироваться не на количество пассажиров в автобусе, а на соблюдение регулярного маршрута.

С этого года дачные маршруты и автобусы № 3 и 13 уже работает по брутто-контрактам. По словам специалистов, данный формат уже показал хорошие результаты. С 1 января запланирован к переводу на контракт с оплатой транспортной работы маршрут № 63, обслуживающий Куйбышевский район.

Департаментом транспорта ведется постоянный анализ звонков, поступающих на "горячую линию" по транспорту и мониторинг сообщений, которые оставляют жители в социальных сетях.

Так, по просьбам заводчан скорректировано утреннее расписание маршрута № 50 в сторону Красной Глинки, изменено вечернее расписание отправления автобуса № 51 от станции метро "Кировская", в утренние и вечерние часы автобусный маршрут № 51 следует до проходной ПАО "ОДК "Кузнецов" в пос. Управленческий.

Также организованы рейсы автобусного маршрута № 67 с отправлением в 06:57, 07:04, 07:10, 07:16 в направлении железнодорожного вокзала от остановки общественного транспорта ЖК "Новая Самара".