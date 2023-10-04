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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

День в Самаре

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Самара — город-миллионник с множеством интересных мест. Деревянные здания и футуристический бизнес-центр сосуществуют, а исторические места соседствуют с новыми дорогими ресторанами. Совсем недавно Самара отпраздновала свое 437-летие.

Первое место куда можно заглянуть — это набережная. Волжская набережная имеет протяженность 4 км и состоит из четырех набережных, построенных в разное время. Знаменитая скульптура "Бурлаки на Волге" — бронзовая репродукция известной картины Ильи Репина. Так же прогуливаясь по набережной, можно встретить скамейку для влюбленных, памятник основателю города — Григорию Засекину. В летнее время здесь оборудован пляж для принятия солнечных ванн.

Другое место, которое будет интересно людям разного возраста — Самарский зоопарк. Зоопарк в Самаре был открыт в 1992 году и больше чем за 30 лет зоологи собрали огромное количество животных. Начиная, с грозных хищников львов и тигров, заканчивая самыми редкими, занесенными в красную книгу рептилий. Посетители могут гулять по территории зоопарка самостоятельно или посещать экскурсии, организованные сотрудниками зоопарка. Иногда зоопарк организует фестивали и конкурсы для посетителей. Это отличное место для посещения с детьми. Входной билет стоит 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей 2-7 лет, дети до 2-х лет проходят бесплатно.
Все желающие могут посетить художественную выставку, научиться делать птичье гнездо на мастер-классе, покормить и пообщаться с животными.

Еще одно место, где смех является главным атрибутом — это цирк. Самарский цирк назван в честь знаменитого советского клоуна Олега Попова. Расположен он в центре города, около набережной и монумента Славы. Самарский цирк показывает представления с участием необычных животных, таких как экзотические ежи и симпатичные южноамериканские ламы. Помимо классической программы, есть выступления и на льду. Его можно увидеть как зимой, так и в другое время года.
Билеты в Самарский цирк можно приобрести в кассе, которая работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Другой вариант — купить билеты на официальном сайте. Для этого необходимо выбрать дату представления и определиться с местом. Цены на билеты зависят от мест и могут меняться в зависимости от программы.

Самару нельзя представить без площади Куйбышева, где расположен театр оперы и балета.

Не стоит забывать, что Самара, в прошлом Куйбышев — это запасная столица. Бункер Сталина одно из самых загадочных мест, которое находится около драматического театра и института культуры. Стоимость посещения бункера составляет: взрослый — 500 руб., дети от 5 до 10 лет — 300 руб., дети до 5 лет — бесплатно

Самара — город с богатой историей, но ее история лучше всего ощущается не в центре города, а во дворах, которые остаются неизменными уже 150 лет. Поэтому, следующее место куда стоить заглянуть — дворы старого города. В самарских двориках время как будто остановилось. Здешние здания, архитектура и непередаваемая атмосфера практически не изменились с середины XIX века. Здесь можно получить представление о том, как жил город более 100 лет назад.

Для творческих личностей будет особенно интересно посетить Дом-77 по адресу улица Ленинградская, 77. В помещении "Дома 77" расположены ремесленные и художественные мастерские, букинистические магазины и выставочные залы. Здесь можно найти необычные сувениры ручной работы, например, открытки и картины самарских художников. В "Доме 77" работает керамическая мастерская, где желающие могут посетить мастер-классы и изготовить кружки, которые можно забрать домой в качестве сувенира. В состав "Дома 77" входят кофейня, летний домик, самый известный в городе бар. Концерты, мастер-классы и лекции местных музыкальных коллективов проводятся практически каждый день.
Для любителей космоса определенно нужно идти в музейно-выставочный центр "Самара космическая". Внешний вид музея украшает ракета-носитель "Союз". Внутренности, отслужившей свой срок ракеты, были демонтированы, и команда архитекторов создала необычный комплекс. В музее представлены макеты ракет и двигателей, кресла с лестницами и космические скафандры.
Цена билетов:
Посетители основной категории — 200 руб.
Студенты, учащиеся ПТУ, пенсионеры, школьники — 100 руб.
Проведение экскурсии для группы до 10 человек — 1000 руб.
Проведение экскурсии для группы от 11 до 22 человек — 2000 руб.

Самара — удивительный город, раскинувшийся на берегу Волги, который удивляет своей красотой и самобытностью.

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Назад. 04 октября 2023
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